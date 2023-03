Armato di coltello e martello pretende di salire sul bus, arrestato dalla polizia

Gli si è piazzato davanti coltello e un martello urlando di voler salire a bordo.

L'autista di un bus della linea 270, in transito a Rivarolo, non ha perso la calma e gli ha risposto che avrebbe aperto le porte solo se avesse deposto le armi. L'uomo ha continuato nel suo delirio dicendo che gli avevano occupato casa, nel frattempo il dipendente Amt ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e gli agenti hanno arrestato il riottoso e lo hano portato in questura.

"Questo spero faccia capire a chi sminuisce ciò che succede sui mezzi che abbiamo a che fare ogni giorno con gente frustrata e pronta a tutto - commenta Roberto Piccardo segretario regionale Ugl-Fna - Non possiamo sempre contare sulla fortuna e sperare che vada sempre bene. Attendiamo ancora, dopo il nostro incontro con l'amministrazione che Amt metta in campo quelle nostre idee.

"Abbiamo proposto un messaggio vocale sui mezzi che avvisi della videosorveglianza e di cosa si incorre in caso di reati contro i dipendenti del tpl, potrebbe essere che un mal intenzionato mentre sta pensando di agire sentendo l'avviso rifletta sulla presenza delle telecamere. Il daspo urbano purtroppo non è applicabile sui mezzi ma solo nelle stazioni. Speriamo in una modifica delle norme di legge, però a costo zero le cose sopra citate potrebbero essere fatte immediatamente, purtroppo non c'è la volonta di applicarle e non ne capiamo il motivo".

"Inoltre ribadiamo l'importanza di un regolamento di bordo chiaro, esposto ovunque, ma soprattutto forze dell'ordine che salgano a farlo rispettare. Ancora, Amt si era impegnata dopo nostre insistenti richieste a partire in via sperimentale con alcune bodycam su base volontaria".