Anarchici arrestati, manifestazione e corteo: palazzi imbrattati e banche danneggiate

Circa cinquecento persone in piazza De Ferrari per la manifestazione lanciata da diverse realtà sociali dopo l'arresto di otto persone fuori dall'ex latteria occupata di stradone Sant'Agostino. La protesta è andata in scena a partire dalle ore 18 di domenica 5 maggio e ha dato seguito a una prima manifestazione che si era svolta sabato 4 maggio davanti al carcere di Marassi. Clima tutto sommato tranquillo in piazza con tanti striscioni, poi è partito un corteo in direzione prefettura, che ha attraversato anche piazza Corvetto, via Garibaldi e via Cairoli, per poi scendere nei vicoli.

Un gruppo di antagonisti ha dato luogo a imbrattamenti su alcuni palazzi e danneggiamenti di due istituti bancari e di più veicoli delle forze di polizia. La polizia ha avviato le indagini con la Digos e la Scientifica per risalire agli autori.

"Nella notte tra venerdì e sabato otto compagni sono stati violentemente tratti in arresto dai carabinieri - si leggeva nel comunicato che aveva lanciato la protesta -. Scendiamo in strada a fianco di Ema, Anais, Edo, Paolo, Michele, Jack, Lea e Davide. Contro la militarizzazione delle città fatta sia di manganelli e taser sia di forme più totalizzanti, telecamere e intelligenza artificiale. Le stesse tecnologie che progettano nelle Università, costruiscono a Leonardo, divorando risorse e che vediamo impiegate in tutti i fronti di guerra. Contro la repressione".

Riavvolgendo il nastro, in stradone Sant'Agostino, poco prima dell'una, alcuni carabinieri del nucleo radiomobile, passando davanti all'ex latteria occupata sono stati insultati da un uomo uscito dal centro. I militari si sono fermati per identificarlo ma a quel punto sono uscite numerose altre persone che hanno circondato i carabinieri, inveendo e strattonandoli violentemente. Per fermarle (a fatica) ci sono volute altre pattuglie dei carabinieri e l'aiuto della polizia locale.

