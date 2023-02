Spaccio in pieno giorno, quattro arresti della polizia locale

Ancora arresti per droga nel centro storico. Sono quattro le persone che sono finite in manette per spaccio durante un'operazione congiunta della polizia locale e dei carabinieri.

Il primo spacciatore è stato fermato in piazza Caricamento con un vaso in mando da cui tirava fuori le dosi da vendere. Si tratta di un 30enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. È stato notato dagli agenti del reparto Sicurezza urbana, in abiti borghesi, che gli hanno sequestrato 1,17 grammi di crack, 1,61 di hashish e 0,40 grammi di cocaina appena acquistata dall’uomo, un cittadino italiano, segnalato come assuntore.

Più tardi, i carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario, scoperto in via Prè a cedere in cambio di denaro alcune dosi di stupefacente a due soggetti: uno degli acquirenti è riuscito a scappare, il secondo è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina e ha ammesso di averlo acquistato dallo spacciatore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti sempre in materia di spaccio. In tasca aveva anche 140 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Qualche ora dopo, intorno alle 21.30, la squadra interforze in servizio ha notato un altro noto spacciatore, extracomunitario, stazionare in via Prè. Poco dopo l’uomo è stato raggiunto da un connazionale a cui ha ceduto un involucro contenente 0,30 grammi di crack, pagati 15 euro. Lo spacciatore, fermato mentre tentava di fuggire, aveva indosso altre 12 dosi di crack, del peso complessivo di 4 grammi e 160 euro, ed è stato arrestato.

Lo scorso 7 febbraio, invece, polizia locale e carabinieri hanno fermato in vico Largo una coppia di italiani che hanno chiesto due dosi di cocaina a un cittadino extracomunitario. I due acquirenti sono stati fermati in via del Campo e trovati in possesso di due involucri da 0,5 grammi di cocaina ciascuno. Tutti gli arrestati sono stati processati per direttissia.