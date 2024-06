Era ai domiciliari ma lo trovano a spasso: ladro specializzato in supermercati portato a Marassi

Doveva essere ai domiciliari, invece è stato trovato a spasso dai carabinieri che dunque lo hanno portato direttamente in carcere.

Protagonista dei fatti è un 29enne peruviano, già arrestato per reati contro il patrimonio: in particolare, il ragazzo era specializzato in furti presso diversi supermercati di Genova in cui entrava, si appropriava di diverse tipologie di merce e poi scappava.

Dopo averlo trovato a violare i domiciliari, i carabinieri lo hanno portato in carcere a Marassi.