Spaccio, detenzione abusiva di armi e furti: 11 tra arresti e denunce

Nel corso di un'attività di controllo del territorio, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno proceduto ad arresti e denunce nei confronti di 11 persone.

Un 50enne italiano è stato arrestato in esecuzione a ordine di custodia cautelare a seguito delle reiterate violazioni del divieto di avvicinamento a una persona a cui era sottoposto; un 60enne italiano e un 40enne albanese, pregiudicati e in prova ai servizi sociali, sono stati fermati per reati di lesioni personali gravissime e in materie di stupefacenti.

Un 40enne italiano, pregiudicato, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso (nonostante il divieto di avvicinamento) mentre cercava di sfondare la porta di casa dell'anziano padre che aveva già minacciato tempo prima.

L'ultimo arresto riguarda un 20enne gambiano, pregiudicato, finito in manette per spaccio. È successo nel centro storico, in via San Luca: qui l'uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina e crack a un cliente in cambio di 50 euro. Perquisito, è stato trovato in possesso di quasi 400 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività.

Denunciato invece un 30enne marocchino, pregiudicato, per detenzione abusiva di armi. Al termine di un'indagine specifica, dopo una perquisizione nella sua casa, è stato trovato in possesso di diverse riproduzioni giocattolo di armi, nonché una carabina non registrata, catalogata arma sportiva, sequestrata. Un 40enne tunisino, sempre pregiudicato, è stato denunciato invece per furto: grazie al sistema di videosorveglianza è stato "beccato" mentre rubava un'elettrosega del valore di 400 euro, lo scorso mese di agosto, in un negozio di Genova.

Infine i carabinieri di Chiavari hanno denunciato quattro ventenni per rissa (uno di questi aveva con sé anche un coltello).