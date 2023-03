Controlli davanti alle stazioni, due arresti

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nella serata di mercoledì 29 marzo, nel corso di un servizio teso a prevenire i reati in genere nelle zone antistante le stazioni ferroviarie cittadine, hanno tratto in arresto in esecuzione a ordini di carcerazione due uomini.

Il primo è un 50enne senegalese, con pregiudizi di polizia, che deve scontare una pena detentiva di oltre 3 anni di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e altro, commessi a Genova tra il 2011 e il 2021.

L'altro un 40enne romeno, con pregiudizi di polizia, a seguito di mandato di cattura europeo, emesso dall'autorità giudiziaria romena, poiché deve scontare 2 anni di reclusione per il reato di guida senza patente.

Nel corso del medesimo servizio è stato denunciato in stato di libertà per violazione del provvedimento di ritorno nel comune di Genova un 45enne di Rapallo, nonché segnalato alla prefettura un 25enne ecuadoriano, poiché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.