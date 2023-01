Spaccio, vandalismo, guida senza patente e ubriachi: 5 arresti

I carabinieri del comando provinciale di Genova anche nel weekend hanno proseguito con la loro attività di contrasto allo spaccio di droga e al degrado urbano. Tra sabato e domenica, con l'impiego di 40 militari in divisa e 15 in borghese, hanno arrestato cinque persone in zone diverse della città e per motivi differenti. Durante i controlli sono state identificate oltre 250 persone e controllati 60 veicoli nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale.

Un genovese di 20 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: dopo la perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso di oltre 300 grammi, più altri grammi di cocaina, due bilancini di precisione e oltre 200 euro presumibilmente arrivati dall'attività.

Altro arresto con la stessa accusa per un 20enne senegalese, pregiudicato. I carabinieri, insieme alla polizia locale, passando in piazza Santa Fede, hanno sorpreso il ragazzo appartato con un cittadino marocchino a cui stava vendendo hashish. Perquisita l'abitazione, sono stati trovati 70 grammi della stessa sostanza e 100 euro in contanti. L'arrestato, per sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza agli operatori.

Un 30enne campano, pregiudicato, è stato arrrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di documenti di identificazione falsi; dopo la perquisizione i carabinieri hanno trovato, oltre ad alcuni grammi di cocaina, una patente di guida e una carta di identità intestata a un'altra persona, e l'uomo non ha saputo fornire spiegazioni sul perché avesse quei documenti con sé.

Un italiano di 20 anni, pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: il giovane, in stato di agitazione psicofisica, è stato sorpreso mentre danneggiava la vetrina di una banca in via Sestri, opponendo attiva resistenza all'intervento dei militari.

Infine, a seguito di ordine di carcerazione, è stato arrestato un genovese di 50 anni, ritenuto responsabile dei reati di guida senza patente e in stato di ebbrezza, ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.