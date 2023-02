Spaccio, proiettili, evasioni e una minore sottratta: sette arresti in poche ore

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Genova nelle ulrime ore nell'ambito di alcuni servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Tre le persone finite in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga. Un 25enne originario del Senegal, con precedenti, fermato per un controllo in via Prè e trovato in possesso di 100 grammi di eroina suddivisa in due involucri. Grazie agli accertamenti svolti i militari hanno anche accertato la presenza di un ordine di carcerazione per reati commessi lo scorso anno.

Arrestato anche un genovese di 45 anni sorpreso a spacciare. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare trovando oltre 150 grammi di marijuana, hashish e cocaina, circa 2.500 euro in banconote di vario taglio, due bilancini di precisone, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento nonché un proiettile calibro 6.35 detenuto illegalemente.

Tra gli spacciatori fermati, durante un controllo congiunto con la polizia locale, anche un senegalese di 30 anni che è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina e materiale per confezionamento e taglio.

In manette altre quattro persone per reati diversi. Un 50enne marocchino ricercato per ricettazione ed evasione che dovrà scontare una pena di quattro mesi, un 30enne originario del Ghana (irregolare e con precedenti) per l’aggravamento della misura dovuta alla violazione del divieto di dimora a Genova; un 50enne genovese con svariati precedenti che era evaso nel 2018. Nei guai, infine, una donna ecuadoriana di 50 anni condannata a due anni di reclusione per reato di sottrazione di minore. Nel 2017 era partita per il Paese d'origine portando con sé la figlia minorenne.

I carabinieri genovesi hanno anche denunciato a piede libero per ricettazione un 40enne algerino. L'uomo è stato trovato in possesso di una borsa e uno zaino con all’interno abiti e un cellulare che erano stati rubati a bordo di un treno sulla tratta Ventimiglia-Genova a un turista americano. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Denunciato anche uno scippatore alla Foce.