Non rispettano l'affidamento in prova: cinque persone portate in carcere

Erano stati affidati in prova ai servizi sociali, ma hanno violato ripetutamente le prescrizioni e sono stati riportati in carcere. Si tratta di cinque uomini, arrestati dai carabinieri nel corso di un servizio coordinato che ha coinvolto i militari di San Martino, Sampierdarena, Arenzano e Chiavari.

Cinque, quindi, gli ordini di carcerazione emessi dalla Corte d’appello e dall’ufficio di sorveglianza di Genova.

Sono finiti in carcere un 72enne italiano per il reato di truffa; un 30enne albanese per reati contro la persona, un 45enne italiano per reati contro la persona e

il patrimonio; un 37enne marocchino per reati in materia di droga e un 46enne albanese per reati contro il patrimonio.