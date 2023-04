Rapina in un negozio e cocaina nascosta in bocca, due arresti

Nel corso dell'attività di controllo del territorio i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato cinque persone e denunciato tre minorenni.

Un cittadino marocchino di 50 anni, con pregiudizi di polizia, è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Andrea Doria, nella zona di Principe, è stato sorpreso mentre cedeva a un italiano dosi di cocaina. Perquisito, è stato trovato in possesso ulteriori sei dosi della stessa sostanza, che nascondeva in bocca, e la somma di oltre 300 euro provento dell'illecita attività.

Arrestato anche un 35enne albanese, con numerosi pregiudizi di polizia, per rapina impropria. Dall'interno di un esercizio commerciale si era impossessato di numerosi prodotti vari, nascondendoli dentro uno zaino. Scoperto da un responsabile, lo ha strattonato per darsi alla fuga. Poco dopo è stato bloccato da una pattuglia prontamente intervenuta. Merce recuperata e restituita.

Infine tre persone, di cui due stranieri, di età compresa tra 30 e 55 anni, destinatari di distinti ordini di carcerazione, emessi dai tribunali di Genova e Firenze, poiché condannati a scontare pene per i reati di riciclaggio, detenzione ai fini di spaccio e contro il patrimonio.