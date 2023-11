Controlli dei carabinieri, cinque arresti in un giorno

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nella giornata di giovedì 16 novembre 2023, hanno tratto in arresto cinque persone e denunciato altre quattro.

Nella notte in via di Prè, due soggetti di origine nordafricana, già noti ai militari, sono stati sorpresi mentre, in cambio di alcune banconote da 10 euro, cedevano diversi grammi di hashish a un 30enne genovese. I due venivano perquisiti e trovati in possesso di quasi 300 euro, in banconote di diverso taglio, provento dell'illecita attività, e pertanto arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. L'acquirente, sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

A Cicagna è stato arrestato un italiano di 50 anni, poiché deve scontare una pena detentiva di un anno di reclusione per i reati di minaccia in concorso e lesioni aggravate, commessi nel 2018 a Polonghera nel cuneese.

A Bolzaneto è stato arrestato un tunisino di 34 con pregiudizi di polizia, a seguito delle reiterate violazioni del divieto di uscita in orario notturno a cui era sottoposto per il reato di furto aggravato.

Infine a Rivarolo è stato tratto in arresto un ecuadoriano 56enne, con pregiudizi di polizia, in esecuzione di un provvedimento per cumulo pene, poiché deve scontare quasi 7 anni di reclusione per i reati di mancata gestione e trattamento di rifiuti pericolosi senza le prescritte autorizzazioni e detenzione ai fini di spaccio.

Tre delle denunce a Genova, due per furto all'Esselunga e la terza perché una donna non voleva pagare il taxi. La quarta a Ronco Scrivia.