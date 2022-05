Molesta minorenne fuori dalla discoteca: in manette un uomo di 34 anni

La scorsa notte, a Sampierdarena, è stato arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver molestato una ragazza di 17 anni.

È successo davanti a una discoteca in via Degola: l'uomo avrebbe approfittato della coda all'ingresso per molestare la giovane, che ha iniziato a urlare attirando l'attenzione dei poliziotti che erano in zona.

Gli agenti hanno arrestato l'uomo con l'accusa di violenza sessuale su minore, e lo hanno portato nel carcere di Pontedecimo, nell'ala apposita riservata ai 'sex offender'.