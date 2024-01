Ricercato in tutta Italia per violenza sessuale, atti osceni e rapina: catturato

Un 55enne ricercato per violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata e altri reati - compiuti anche nel genovese - è stato arrestato dalla polizia alla Spezia. Dovrà ora scontare 5 anni e 7 mesi di reclusione per un cumulo di pene concorrenti emessa dalla Procura di Ferrara.

L'uomo, originario di Palermo, è stato condannato per una serie di reati commessi tra il 2006 e il 2020 nelle province di Genova, Pisa, Bologna e Ferrara. L’elenco è lungo: violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, furto, danneggiamento, resistenza-violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito e violazione di norme antiriciclaggio.

L'uomo, di fatto senza fissa dimora, era ricercato da alcune settimane dagli agenti della squadra mobile spezzina che avevano raccolto tracce della sua presenza in città e sono riusciti a fermarlo mentre si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria.