Aggredisce l'ex compagna incinta: stalker in manette

È stato arrestato dai carabinieri lo stalker che ha raggiunto l'ex compagna incinta nel negozio in cui lavora a San Fruttuoso, aggredendo sia lei sia suo padre, accorso per difenderla.

L'uomo, un 38enne iraniano, era già stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla ex proprio a causa dei suoi comportamenti violenti. Questo però evidentemente non gli ha impedito di raggiungerla ancora una volta, mettendole le mani addosso. I due si sono lasciati da tempo e lei ha cercato di rifarsi una vita con un nuovo compagno: da qualche mese, inoltre, la coppia è in attesa di un bambino. Ma lo stalker aveva continuato a perseguitarla, fino al culmine con l'aggressione.

La donna ha fatto in tempo a chiamare i carabinieri che sono prontamente arrivati, arrestando il 38enne. Quanto alla vittima, è stata ricoverata in ospedale soprattutto per accertare lo stato di salute del bambino che porta in grembo.