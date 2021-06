Spaccio, arrestato un 27enne colto sul fatto in via Prè

/ Via di Prè

Nel pomeriggio di martedì 1 giugno i carabinieri, nel corso di uno specifico servizio contro lo spaccio, hanno arrestato un 27enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine.

I militari della stazione di Genova Maddalena hanno colto sul fatto il giovane mentre spacciava in via Prè. In cambio di una modesta somma di denaro, il 27enne stava cedendo a un 48enne di Pietra Ligure una modica quantità di hashish, sequestrata insieme al denaro.

L’acquirente sarà segnalato all’Utg quale assuntore di stupefacenti. L’arresto sarà giudicato con rito direttissimo.