In casa oltre mezzo chilo di cocaina, eroina e crack: 30enne arrestato

Aveva in casa oltre mezzo chilo di droga tra cui cocaina, crack ed eroina, oltre a una grossa somma in contanti e a una notevole quantità di materiale per il confezionamento dello stupefacente. Così è stato arrestato un trentenne di origine senegalese.

È successo nel centro storico di Genova: gli agenti della polizia locale (squadra Gocs - Gruppo operativo contrasto stupefacenti) e del nucleo operativo dei carabinieri hanno portato avanti un'indagine congiunta monitorando da tempo il trentenne sospettato e già noto alle forze dell'ordine. Arrivati al momento della perquisizione domiciliare, gli operatori hanno trovato in casa oltre mezzo chilo di droga, quasi 900 euro in contanti, materiale per il confezionamento e diversi bilancini di precisione.

Il grossista, vedendo gli agenti arrivare e intuendo che sarebbe finito nei guai, ha tentato la fuga cercando di anticiparli, cercando di servirsi di un'uscita secondaria, ma è stato immediatamente rintracciato e fermato. È stato quindi arrestato e portato nel carcere di Marassi.