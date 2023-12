Lite furiosa con un amico poi, ubriaco, dà in escandescenza e spinge i carabinieri

Prima la lite furibonda con un amico, al seguito della quale erano stati chiamati i carabinieri. Poi l'identificazione, l'aggressione ai militari e l'arresto.

È successo nella notte tra giovedì e venerdì a Sampierdarena, in piazza Sciolla. Qui i carabinieri erano intervenuti per sedare una lite per futili motivi tra conoscenti e hanno identificato uno dei due, un 35enne moldavo, pregiudicato, in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, l'uomo ha dato in escandescenza spintonando anche i militari che, dunque, hanno proceduto con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.