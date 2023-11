Arrestato il rapinatore degli studenti, tradito da un tatuaggio in faccia

Il rapinatore che ha seminato il panico tra gli studenti a Castelletto, è stato arrestato in via del Campo nel centro storico. A tradirlo tatuaggio e piercing che campeggiano sulla sua faccia.

Sono stati i Falchi della squadra mobile a individuarlo e a portarlo nel carcere di Marassi. Secondo la procura è responsabile dei 12 episodi di rapina portati a termine nell'ultimo mese ma il sospettato, M. Z., di 33 anni, potrebbe aver compiuto anche altri reati.

La mattina prima dell'arresto due uomini hanno aggredito la madre di M. Z. nell'appartamento di lei, colpendola al volto e lasciandola ferita a terra. La vittima, rimasta cosciente, ha chiamato i soccorsi e è stata trasportata in ospedale. Nel frattempo, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per raccogliere la sua testimonianza. La madre ha riferito che gli aggressori hanno parlato anche di suo figlio e proprio nell'ordinanza di custodia cautelare si cita un tentativo di estorsione da parte del 33enne nei confronti della madre.

Il rapinatore si faceva consegnare soltanto i soldi dagli studenti e non i cellulari, probabilmente per non essere rintracciato. Il caso era arrivato anche in consiglio comunale dopo gli allarmi lanciati dai genitori sui social. Anche i dirigenti scolastici degli istituti di Castelletto erano stati informati della situazione per poter segnalare eventuali situazioni simili, finalmente i ragazzi potranno uscire da scuola tranquilli.