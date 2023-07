Aggredisce uomo per rubargli il portafogli: bloccato e arrestato dai carabinieri

Durante lo svolgimento di vari servizi finalizzati alla repressione dei reati, i militari del Comando provinciale di Genova hanno arrestato per rapina un 25enne di origini brasiliane.

Il giovane è stato colto in flagrante dai militari dell'aliquota operativa mentre, in via Gramsci, era intento ad aggredire un 46enne per rubargli il portafogli.

Bloccato dai carabinieri, è stato arrestato. Non è l'unica misura intrapresa dai carabinieri che hanno arrestato, nel corso del servizio, altre due persone.