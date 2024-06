Panetti di hashish e 900 euro in tasca: arrestato pusher di 49 anni

È stato trovato con quattro panetti di hashish in tasca, oltre a 900 euro probabile provento dell'attività di spaccio, e dunque è stato arrestato.

È successo in via Cantore, a Sampierdarena, dove i carabinieri del nucleo operativo di Genova Centro hanno fermato per un controllo un genovese di 49 anni, volto già noto alle forze dell'ordine. I militari gli hanno trovato, nascosti in tasca, quattro panetti di hashish del peso complessivo di oltre 200 grammi e la somma di 900 euro, ritenuta presunto provento dell'illecita attività.

Droga e denaro sequestrati, mentre per l'autore del reato si attende il rito direttissimo.

Non sono mancati altri momenti di tensione in città, questa volta nel centro storico, dove i carabinieri della stazione della Maddalena hanno denunciato un italiano di 36 anni, con precedenti, per oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane uomo, durante un normale controllo, si è mostrato insofferente alla richiesta di esibire il documento di identità e si è messo a insultare i militari, rimediando una denuncia.