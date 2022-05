Spaccia eroina, arrestato 20enne

Sorpreso mentre spacciava eroina nel centro storico, è stato arrestato dai carabinieri.

È successo domenica pomeriggio quando - nel corso di consueti controlli - i militari della Compagnia carabinieri di Genova Centro insieme alla Polizia Municipale hanno arrestato per spaccio un 20enne originario del Gabon, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane era stato individuato in via di Prè mentre cedeva eroina a una donna di 30 anni. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 250 euro, provento dell'attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati dai carabinieri, il 20enne è stato arrestato, e l'acquirente è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.