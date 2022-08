Arrestato giovanissimo pusher del levante genovese: hashish nella borsa e sotto il letto

La polizia di Stato ha arrestato un 18enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Venerdì pomeriggio una pattuglia del Reparto prevenzione crimine Liguria, durante un servizio di controllo del territorio nel levante genovese, in via Rossetti, ha fermato il ragazzo per un normale controllo. Il 18enne si è mostrato inaspettatamente molto agitato e nervoso rispetto alla semplice richiesta di documenti e ciò ha insospettito gli operatori.

All’interno della sua borsa nascondeva, infatti, due panetti di cannabis e ha ammesso anche di averne altra in casa. A seguito della perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Nervi, sotto il letto, è stato trovato un altro panetto di hashish e, nelle tasche di una giacca, 3.230 euro provento dell'attività.

In totale sono stati sequestrati 397,67 grammi di cannabis, oltreché il denaro ed un bilancino.

In mattinata la direttissima.