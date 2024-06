Arrestato poliziotto della penitenziaria: faceva entrare cellulari in carcere

È stato arrestato un poliziotto penitenziario che lavorava nel carcere di Marassi: secondo l'accusa, avrebbe fatto entrare svariati cellulari nella struttura. Così telefonini, di nascosto, arrivavano nelle celle, in mano ai detenuti che potevano utilizzarli per comunicare con l'esterno.

L'agente è stato arrestato dai suoi stessi colleghi su richiesta del Pm Monteverdi ed è stato portato nel carcere di Pontedecimo dove domani, lunedì 17 giugno, sarà interrogato.

A renderlo noto, l'Uspp: "Reati del genere non dovrebbero mai accadere - commenta Guido Pregnolato, segretario regionale del sindacato - le 'mele marce' vanno prontamente intercettate e allontanate perché non degne di indossare la nostra uniforme e perché mettono a repentaglio la sicurezza interna. Per questo rivolgiamo tutto il nostro apprezzamento al comando e ai colleghi del corpo di polizia penitenziaria dell'istituto di Marassi che tra mille difficoltà quotidiane assolvono al nobile mandato istituzionale che la legge e la Costituzione ci affida e riescono a garantire l'ordine e la sicurezza interna, nonostante la cronica carenza di organico".