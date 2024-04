Ancora violenza nei pronto soccorso: sferra testata a un infermiere, arrestato

Ancora un episodio di violenza nei pronto soccorso genovesi: questa volta è toccato al Villa Scassi dove, verso l'alba di domenica, un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver minacciato e aggredito un infermiere.

L'uomo, un 64enne privo di dimora stabile, la sera prima si era recato in ospedale e aveva dormito nella sala d'attesa del pronto soccorso. Il mattino dopo si è rivolto al triage per essere visitato, poiché accusava prurito, ma all'invito di registrarsi e attendere il suo turno si è scagliato contro l'infermiere sferrandogli una testata.

L'uomo ha poi continuato a infierire minacciandolo anche in presenza dei poliziotti del commissariato San Fruttuoso, nel frattempo intervenuti. Gli agenti lo hanno quindi arrestato per violenza e minaccia. Sarà processato per direttissima.