Vede i carabinieri e scappa: rintracciato molestatore che doveva essere in carcere

Nel corso dei consueti servizi di controllo sul territorio, i carabinieri in zona Carignano si sono accorti che un uomo, alla vista delle divise, cercava di cambiare velocemente direzione per non farsi vedere.

I militari, insospettivi, lo hanno raggiunto e identificato: si trattava di un 60enne genovese destinatario di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d'appello di Genova per aver commesso molestie.

L'uomo deve scontare una pena residua di due mesi. È stato così arrestato.