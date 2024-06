Dopo le violenze sulla ex ignora il braccialetto elettronico e scappa: portato in carcere

È stato rintracciato dai carabinieri a Genova, a bordo di un autobus diretto in Spagna, il 61enne residente a Roma che aveva ignorato più volte il divieto di riavvicinarsi all'ex moglie.

L'uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, non poteva avvicinarsi alla ex ma aveva eluso più volte l'apposizione del braccialetto elettronico e non si era più fatto vedere negli uffici della polizia.

Sono scattate dunque le ricerche e il 61enne, di origini rumene, è stato rintracciato dai carabinieri di Carignano, a Genova, mentre stava scappando con l'intenzione di andare all'estero. È stato arrestato e verrà trasferito in carcere.