Arrestato ladro seriale di portafogli sui bus

È stato arrestato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile di almeno tre furti sui bus Amt. Il ladro, un 50enne algerino, saliva a bordo dei mezzi e sfilava il portafogli da tasche e borse senza farsi scoprire, ma le telecamere a bordo e le indagini dei militari hanno permesso di rintracciarlo.

È iniziato tutto a novembre, quando tre cittadini hanno denunciato di aver subito il furto del portafogli mentre si trovavano sull'autobus, in zona centro. Tutte le vittime si sono accorte di essere state derubate solo in seguito.

Le telecamere a bordo dei mezzi hanno permesso di capire che, in tutti e tre i casi, si trattava dello stesso ladro. Altri accertamenti hanno permesso ai carabinieri di assegnargli un'identità, quella del 50enne irregolare sul territorio nazionale ma che frequentava spesso il centro storico.

L’autorita? giudiziaria, informata degli esiti delle indagini, ha disposto la custodia cautelare per l'uomo, essendoci un’altissima probabilita? di reiterazione del reato. Nel weekend, dopo ulteriori ricerche, l’uomo e? stato rintracciato, arrestato e portato in carcere a Marassi.

"Questa vicenda - informano i carabinieri - dimostra l’importanza per i cittadini vittime di reato di sporgere sempre denuncia presso le stazioni carabinieri o gli altri uffici di polizia, in quanto molto spesso la denuncia e? necessaria per avvertire le forze dell’ordine e dare la possibilita? di procedere. L’invito rivolto a tutti e? quindi di non lasciar perdere qualora si dovesse subire un reato ma di denunciare sempre il fatto, confidando che le istituzioni risponderanno".