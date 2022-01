Spacciatore di droga e ladro di conigli, 30enne arrestato dai carabinieri

Nella serata di giovedì 13 gennaio, i militari del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato a Sestri ponente un cittadino albanese, S.K., ricercato per due condanne: furto d'appartamento e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questi reati dovrà scontare 3 anni, 10 mesi e 17 giorni di carcere.

La prima condanna, divenuta irrevocabile nel 2016, era relativa ad un furto in abitazione commesso a Genova nel mese di dicembre del 2014. Nell’occasione, già nel 2015, nel corso delle indagini, il 30enne era stato arrestato dai carabinieri in quanto membro di una gang specializzata in furti d’appartamento, in cui erano stati rubati gioielli, abbigliamento firmato, profumi, scarpe e in un caso persino alcuni conigli nani vivi, da qui il nome dell’indagine “Bugs Bunny”.

Una vera e propria organizzazione criminale che si avvaleva anche dellaiuto di alcuni connazionali fatti venire apposta dall'Albania, composta da 13 cittadini albanesi, di cui 2 donne, una delle quali fungeva da autista o palo insieme al compagno, l’unico di cittadinanza italiana. La banda ha messo a segno almeno 85 colpi a Genova e in provincia, nel savonese (in particolare

nella zona di Varazze e dintorni) e in basso Piemonte, tutti compiuti tra il settembre del 2014 e l’aprile del 2015.

Nel mese di novembre 2020, S.K. veniva nuovamente arrestato, poiché coinvolto con altri connazionali e italiani in un traffico internazionale di stupefacenti tra l’Italia e l’Albania. L’autorità

giudiziaria aveva dunque emesso una serie di misure cautelari nei confronti dei soggetti coinvolti tra cui S.K.

Trovato dai carabinieri ieri sera a Sestri ponente, è stato portato nel carcere di Marassi.