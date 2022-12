Condannato a Genova per furti e associazione a delinquere, arrestato in basso Piemonte

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Mondovì, coordinati dal comandante, tenente colonnello Ambrosino Tala, hanno arrestato un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Genova, in virtù del quale dovrà scontare una pena di quattro anni e due mesi in prigione per associazione per delinquere, furti in abitazione e danneggiamento.

L’uomo era ricercato sin dallo scorso 6 dicembre, data di emissione dell’ordine di carcerazione, ed è stato trovato in basso Piemonte, dove poteva contare su numerosi parenti. È stato proprio il legame con la famiglia a farlo scoprire: i carabinieri, infatti, hanno monitorato con estrema discrezione un funerale tenutosi a Mondovì, al termine del quale l’uomo è stato arrestato senza che opponesse alcuna resistenza.

I fatti per i quali è stato condannato risalgono al 2009 ed al 2015: i carabinieri di Mondovì, insieme ai colleghi di Cuneo ed a quelli delle polizie svizzera e del Liechtenstein, erano riusciti ad identificare ed arrestare dodici persone, all’epoca sospettate di aver messo a segno numerosissimi furti non solo tra Ceva e Mondovì, ma anche, appunto in Svizzera e Liechtenstein. L’indagine era stata convenzionalmente denominata "Affari d’Oro": infatti i componenti della banda avevano rivenduto l’oro rubato presso un negozio (poi sequestrato) situato in pieno centro a Mondovì, denominato, appunto, Affari d’Oro, il cui gestore, a sua volta, inviava il metallo prezioso altrove per la fusione.