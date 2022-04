Era ai domiciliari ma usava casa per spacciare: trovato con 2,5 kg di droga

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni, ora ai domiciliari, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della sezione investigativa del Commissariato di Prè, dopo un'indagine, hanno scoperto che il 35enne, sottoposto a detenzione domiciliare per vari reati tra cui lo spaccio, usava la propria abitazione per svolgere l’attività di pusher.

Lunedì mattina gli uomini di Prè si sono così appostati sotto casa dell'uomo e, dopo aver notato un viavai insolito, sono entrati all’improvviso in casa trovando il 35enne in possesso di due chilogrammi e mezzo di hashish insieme con svariato materiale per il confezionamento delle dosi.

Non è il primo arresto per spaccio eseguito nella giornata di lunedì: a San Fruttuoso gli agenti hanno fermato un 42enne, con svariati precedenti, trovandolo in possesso di cocaina e soldi in banconote di piccolo taglio.