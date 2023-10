"Aspetto un amico" ma in auto aveva droga e 8mila euro: arrestato

Aveva detto alla polizia che stava solamente aspettando un amico, ma in auto aveva nascosto cocaina, cannabis e oppiacei, nonché un bottino di quasi ottomila euro: così la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 64enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo verso le 4 del mattino di oggi, venerdì 13 ottobre, in via della Benedicta: qui, una pattuglia, durante un controllo nel quartiere del Cep, ha notato un’auto parcheggiata al buio con all’interno il 64enne. Il suo comportamento nervoso ha insospettito gli agenti: l'uomo è sceso e risalito più volte dal mezzo, controllando ripetutamente il bagagliaio guardandosi intorno, come se aspettasse qualcuno.

Vista l’ora tarda e l'atteggiamento sospetto, i poliziotti lo hanno avvicinato per identificarlo: l’uomo ha dichiarato di aspettare un amico, ma non ha saputo indicarne il nome. Visti i numerosi precedenti, gli agenti lo hanno perquisito: all’interno del veicolo, nascoste in luoghi diversi, sono stati trovate diverse “palline” contenenti in totale 5,56 grammi di cannabis 5,65 grammi di cocaina e 5,29 grammi di oppiacei. Inoltre nel vano portaoggetti erano nascosti tre coltelli e nel bagagliaio un bilancino, 7.675 euro divisi in mazzette e tre telefoni.

Il 64enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo in direttissima previsto per questa mattina. A causa del ritrovamento dei coltelli, è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere. Rimane salva la presunzione di innocenza.