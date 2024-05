Cerca di scappare mentre i suoi amici accerchiano i carabinieri e danneggia pure l'auto dei militari

Quando i carabinieri lo hanno fermato per controllarlo ha dato in escandescenze e, con l'aiuto di alcuni suoi amici che hanno accerchiato i militari, ha cercato di scappare. Non solo perché poi, una volta bloccato, ha anche danneggiato l'auto di servizio.

È successo durante una pattuglia in via Prè: qui i carabinieri della stazione della Maddalena, insieme a quelli di San Teodoro e Scali, della compagnia Genova Centro e aiutati dai militari del secondo reggimento genio guastatori dell'esercito, hanno arrestato un 36enne nigeriano, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale.

L'uomo ha subito opposto resistenza, cercando di scappare, incitato da una cerchia di suoi connazionali che nel mentre avevano circondato i militari. Ma non c'è stato nulla da fare: il 36enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e anche per il successivo danneggiamento dell'auto dei carabinieri.

Durante il controllo è risultato a suo carico anche un ordine di cattura in aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Genova che aveva violato più volte. È stato dunque trasferito nel carcere di Marassi.