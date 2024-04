Accoltellamento a Sturla: aggressore trovato e arrestato per tentato omicidio

È stato trovato a casa di un amico l'uomo che ieri nel primo pomeriggio ha accoltellato un 45enne ai giardini Nilde Iotti a Sturla: l'aggressore è stato individuato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, mentre per l'amico potrebbe scattare la denuncia per favoreggiamento.

L'allarme era scattato sabato verso le 14 quando un 45enne è stato accoltellato ed è rimasto ferito in maniera grave. I carabinieri hanno recuperato il coltello utilizzato per tirare il fendente, e poi si sono immediatamente messi sulle tracce dell'aggressore fuggito via. La vittima, nel frattempo, era stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il 45enne sarebbe stato colpito dopo essersi intromesso in un litigio tra ex.