Massacrano un giovane per imitare i "drughi" di Arancia Meccanica: un arresto

Si facevano chiamare "drughi", come quelli del celebre film di Stanley Kubrik "Arancia Meccanica", erano tutti giovani e selezionavano accuratamente le loro vittime prima di entrare in azione, possibilmente tra ragazzi arrivati da fuori regione. Dopo aver fatto la loro scelta, iniziavano a istigarle con pretesti e provocazioni, il tutto con lo scopo di scatenare una rissa. Con questo modus operandi si era svolto il violento pestaggio ai danni di un ragazzo di Milano che stava tornando a casa dopo una serata in riviera, a Santa Margherita Ligure, lo scorso agosto. E oggi, venerdì 2 febbraio, dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno arrestato un 25enne ritenuto responsabile di aver causato lesioni gravi: sarebbe stato, inoltre, colui che nella banda aveva l'incarico di osservare e selezionare le possibili vittime.

Il giovane aggredito

Per capire meglio quel che è successo bisogna riavvolgere il nastro e tornare a fine agosto 2023: due giovani milanesi, dopo una serata trascorsa in un locale di Santa Margherita Ligure, erano stati avvicinati da numerosi ragazzi (tra cui diversi minorenni) che avevano iniziato a provocarli. I due amici avevano cercato di allontanarsi senza rispondere, ma uno dei due in particolare era stato nuovamente avvicinato nei pressi della stazione ferroviaria ed era scattato il pestaggio, violentissimo, a opera del 25enne e di altri.

Nella mattina di oggi, oltre all'arresto del 25enne, ulteriori due maggiorenni coinvolti nell'episodio sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora, con divieto di uscita nelle ore serali e notturne. Durante le perquisizioni dei carabinieri di Santa Margherita Ligure sono stati sequestrati sette telefonini il cui contenuto sarà analizzato.

Come agivano i "drughi": la selezione delle vittime, poi il pestaggio

Gli inquirenti per individuare gli autori del pestaggio hanno analizzato le registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino e raccolto diverse testimonianze: i membri del gruppo, come scritto, si facevano chiamare "drughi", in riferimento alla pellicola di Kubrick, tratta dall'omonimo romanzo di Anthony Burgess. Proprio per imitare i protagonisti, i "drughi" del levante si dedicavano a scorribande, aggressioni e violenze.

Il 25enne arrestato in particolare aveva il compito di selezionare le possibili vittime e di istigarle, arrivando poi a violenti pestaggi coinvolgendo i restanti membri del gruppo. Tutto per raggiungere e salvaguardare una presunta "supremazia territoriale".

Ulteriori accertamenti sono in corso - a cura dei carabinieri - su analoghi episodi avvenuti nel 2023 sempre nel levante ligure. È fatta salva per tutti la presunzione di innocenza.