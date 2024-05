Maxi inchiesta sulla corruzione, Giovanni Toti agli arresti domiciliari: "Siamo tranquilli"

La guardia di finanza di Genova nella mattinata di oggi, martedì 7 maggio, ha arrestato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Lo comunica il procuratore capo di Genova Nicola Piacente. Un terremoto di dimensioni enormi che ha travolto nomi importanti della politica e dell'imprenditoria ligure.

"Siamo tranquilli" ha detto Toti ai cronisti che lo hanno raggiunto sotto la sua abitazione nella mattinata di martedì 7 maggio. Il presidente della Regione si trovava a Sanremo per alcuni impegni ed è stato portato nella sua casa di Genova.

Tutti i nomi coinvolti: arrestati anche l'ad di Iren Signorini e il terminalista Spinelli

Non solo il governatore ligure: nella maxi indagine della Procura di Genova e dalla Guardia di finanza sono coinvolte altre nove persone destinatarie di misure coercitive e interdittive. L'ex presidente dell'Autorità portuale e attuale amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini, è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Agli arresti domiciliari il noto imprenditore portuale ed ex presidente del Genoa, Aldo Spinelli. Nei confronti di Signorini, Aldo Spinelli e il figlio Roberto, il gip ha disposto anche il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per 570.000 euro, ritenuti profitto dei reati di corruzione contestati.

In tutto, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Genova stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive e interdittive nei confronti di Paolo Emilio Signorini (già presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e amministratore delegato di Iren), del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di Aldo e Roberto Spinelli (imprenditori nel settore logistico e immobiliare) e poi di Mauro Vianello (imprenditore che opera nell'ambito del Porto di Genova), Francesco Moncada (consigliere di amministrazione di Esselunga), Matteo Cozzani (capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria), Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa (rappresentanti della comunità riesina di Genova) e Venanzio Maurici.

L'ordinanza di applicazione di misure cautelari è stata emessa ieri dal Gip del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura depositata in data 27 dicembre 2023.

I provvedimenti

Ecco le accuse nel dettaglio con i provvedimenti:

− Paolo Emilio Signorini, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere

− Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari

− Aldo Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare: destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, accusato di corruzione nei confronti di Paolo Emilio Signorini e del Presidente della Regione Liguria

− Roberto Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare: destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti del Presidente della Regione Liguria

− Mauro Vianello, imprenditore operante nell’ambito del Porto di Genova: destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti di Paolo Emilio Signorini

− Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A.: destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, accusato di corruzione nei confronti del Presidente della Regione Liguria

− Matteo Cozzani, capo di gabinetto del Presidente della Regione Liguria, accusato del reato di corruzione elettorale, con l'aggravante di averlo commesso per agevolare l’attività di Cosa Nostra, in particolare il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova, e di corruzione per l’esercizio della funzione. È destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari

− Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, destinatari dell’obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, accusato di corruzione elettorale al fine di agevolare l’attività di Cosa Nostra (nello specifico il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova)

− Venanzio Maurici, destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusato di corruzione elettorale per agevolare Cosa Nostra (sempre il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova)

Terremoto in porto

Secondo la procura, Toti avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro (40.000 euro erogati in data 8 dicembre 2021 e 9 dicembre 2021 al Comitato Giovanni Toti; ulteriori 15.000 euro erogati il 25 maggio 2022 sempre al Comitato Giovanni Toti; ulteriori 15.000 euro erogati in data 8 settembre 2022 sempre al Comitato Giovanni Toti; e 4.100 euro erogati il 10 marzo 2023 quale partecipazione alla cena elettorale del 10 marzo 2023 per Giovanni Toti) a fronte di diverse promesse.

In primis, l’impegno di “trovare una soluzione” per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell’Olmo da “libera” a “privata”, di agevolare l’iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell’Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente presso gli uffici regionali. Poi di velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent’anni della concessione del terminal Rinfuse alla società Terminal Rinfuse Genova (controllata al 55% dalla Spinelli S.r.l.) pendente innanzi al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, approvata il 2 dicembre 2021. L'elenco continua: tra le promesse, quella di assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile Itar e Carbonile Levante (cosa effettivamente avvenuta il 7 giugno 2022 e il 19 dicembre 2022), di assegnare a Spinelli un’area demaniale in uso al concessionario Autostrade per l'Italia e di agevolare l’imprenditore nella pratica del “tombamento” di Calata Concenter, poi approvata dal Comitato di Gestione il 29 luglio 2022.

A Paolo Emilio Signorini, in qualità di ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, viene

contestato di avere accettato da Aldo Spinelli utilità e altre promesse di utilità a fronte dell’impegno di accelerare la calendarizzazione della pratica in Comitato di Gestione (da lui presieduto) di rinnovo della concessione del terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. e per averla rinnovata per trent’anni, di favorire Aldo Spinelli nella concessione di ulteriori spazi portuali nei rimanenti tre anni del suo mandato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e in particolare nella concessione delle aree Enel (ex Carbonile) e nella pratica del “tombamento” di Calata Concenter, di consentire ad Aldo Spinelli un’occupazione abusiva dell’area dell’ex Carbonile lato levante Nord e Sud in assenza di un titolo legittimante.

L'ombra di Cosa Nostra sulla campagna elettorale

Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è accusato nell’inchiesta della procura di aver agevolato l’attività di Cosa Nostra, in particolare il clan Cammarata del Mandamento di Riesi. Cozzani, come coordinatore regionale della campagna elettorale per la Lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, insieme con Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, in occasione delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 avrebbero promesso posti di lavoro e un alloggio di edilizia popolare per convogliare i voti degli elettori appartenenti alla comunità riesina di Genova (almeno 400 preferenze) verso la lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, e verso il candidato Stefano Anzalone e altri.

Quest’ultimo, si legge nelle carte dell'inchiesta, "offriva ai fratelli Testa il sostenimento delle spese di vitto e soggiorno in Genova dei fratelli nel periodo compreso tra il 10 ed il 19 settembre 2020’’, spiega una nota firmata dal procuratore di Genova Nicola Piacente. Anche qui il reato è aggravato dall'agevolazione mafiosa.

Stessa accusa per Venanzio Maurici, che come elettore e referente ‘genovese’ del clan Cammarata del Mandamento di Riesi, in occasione delle regionali, per dare il proprio voto alla lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, avrebbe accettato la promessa di un posto di lavoro in favore del compagno convivente della figlia.

I presunti favori per sbloccare l'apertura di due supermercati Esselunga

Nel mirino della magistratura è finita anche Esselunga, con i supermercati aperti da poco in Liguria: sempre secondo la procura, infatti, Toti e Matteo Cozzani (capo di gabinetto del Presidente della Regione) avrebbero accettato la promessa di Francesco Moncada, (consigliere di amministrazione di Esselunga) di un finanziamento illecito con il pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna elettorale comunale del 12 giugno 2022.

Tutto ciò in cambio dell’impegno di sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona.