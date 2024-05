Dovevano essere ai domiciliari, ma i carabinieri li trovano a spasso

Erano agli arresti domiciliari le due persone che, anziché essere in casa, sono state trovate in giro per Genova dai carabinieri.

Per questo due italiani - un 42enne e un 52enne - con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati portati nel carcere di Marassi.

I due sono stati scoperti fuori casa dai carabinieri durante appositi controlli nei confronti di persone sottoposte alla detenzione domiciliare.