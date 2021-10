Attese raffiche di vento fino a 110 km/h, previsione meteo di Arpal

Il Centro Meteo Arpal ha emanato oggi, giovedì 7 ottobre, il bollettino di vigilanza per vento

Dopo l'allerta dei giorni scorsi per piogge diffuse e temporali, oggi, giovedì 7 ottobre, il Centro meteo Arpal ha emanato un bollettino di vigilanza per vento in Liguria nei prossimi tre giorni.

Questa mattina il cielo è generalmente sereno a Ponente mentre nubi irregolari sono presenti sul centro Levante della regione; i venti sono settentrionali ancora forti dopo che, nella notte, raffiche di burrasca particolarmente intense hanno interessato alcune località come Casoni di Suvero (Zignago, entroterra spezzino) con una punta massima di 133.9 km/h. Il mare è tra mosso e molto mosso al largo.

Previsioni meteo Arpal giovedì 7 ottobre

Un flusso di correnti settentrionali interessa a fasi alterne e con regime irregolare la regione, associato a venti forti e rafficati 40- 50 km/h su BCDE e parte orientale di A. Valori anche maggiori in prossimità dei crinali. In serata intensificazione anche su restante parte di A

Previsioni meteo Arpal venerdì 8 ottobre

Un nuovo rinforzo di venti settentrionali forti e rafficati interessa tutte le zone con raffiche fino a burrasca 65-75 km/h e valori fino a 100-110 km/h sui rilievi.

Previsioni meteo Arpal sabato 9 ottobre

Inizialmente persiste il regime settentrionale con raffiche irregolari ancora fino a forti 40-50 km/h, con tendenza ad attenuazione in serata.

Calo delle temperature

Temperature in diminuzione, nella notte, in Liguria. La minima, 3.2, è stata registrata a Pratomollo (Borzonasca, Genova) e Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) ma si segnalano anche 3.4 gradi a Loco Carchelli (Rovegno, Genova) e 3.8 a Sassello (Savona). Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 15.3, Savona Istituto Nautico 15.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 15.0, La Spezia 14.1. La massima fino ad ora registrata è, invece, di 22.6 a Sanremo (Imperia).

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia