Morto Arnaldo Cestaro: vittima del blitz alla Diaz durante il G8, fece condannare l'Italia in Europa

"Fermatevi, sono un uomo vecchio e pacifico" aveva urlato Arnaldo Cestaro ai poliziotti che, nella notte del 21 luglio 2001, fecero irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Ma in cambio ricevette solo botte con i manganelli, colpi in testa e sulle gambe e segni che non andarono più via.

Cestaro, morto stamattina all'ospedale di Noventa Vicentina all'età di 85 anni, aveva fatto ricorso alla Corte europea dei Diritti del'Uomo: nel 2015, dopo 14 lunghi anni, Strasburgo gli diede ragione e condannò l'Italia a risarcirlo con 45mila euro, con una sentenza che stabilì che l'irruzione della polizia nella scuola Diaz nella notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova, "deve essere qualificato come tortura". E non solo per quanto commesso nei confronti di uno dei manifestanti, ma anche perché l'Italia "non ha una legislazione adeguata per punire il reato di tortura".

Cestaro, militante di Rifondazione Comunista originario di Vicenza come spiega VicenzaToday, aveva 61 anni quando decise di partecipare alle giornate di contestazione del G8 di Genova, e fu una delle vittime delle violenze della Diaz, dove fecero irruzione i reparti mobili della polizia di Stato con il supporto operativo di alcuni battaglioni dei carabinieri. In quella notte di sangue furono fermati 93 attivisti e più di 60 rimasero feriti, di cui due in maniera grave.

I segni di quella notte, dei manganelli in testa e sulle gambe, Cestaro li ha portati per tutta la vita dopo essere stato operato prima a Genova e poi a Firenze.