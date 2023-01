Revolver con matricola abrasa, proiettili e documento falso: portato in carcere

I carabinieri della compagnia di Genova San Martino hanno tratto in arresto per i reati di possesso di documenti falsificati, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e detenzione abusiva di munizionamento un 55enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia.

A seguito di perquisizione domiciliare effettuata anche con un'unità cinofila della polizia locale di Genova, i militari hanno trovato: una carta d'identità appartenente ad altra persona di cui era stato denunciato lo smarrimento, alla quale era stata artigianalmente applicata la sua fotografia; un revolver calibro 380 con marca e matricola abrasa, nonché proiettili di vario calibro.

Il 55enne è stato condotto nel carcere di Marassi. Denunciato anche in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne lombardo, trovato in possesso di quasi 60 grammi di hashish.