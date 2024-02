Arsenale in camera da letto, portato in carcere

La polizia di Stato ha arrestato un 52enne per il reato di alterazione d'arma e detenzione di arma clandestina, denunciandolo anche per mancata diligenza nella custodia delle armi, porto abusivo di armi, omessa denuncia del cambio di luogo di detenzione e omessa denuncia della detenzione.

Nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio gli agenti delle volanti hanno effettuato un controllo amministrativo nell'abitazione dell'uomo per accertare eventuali irregolarità in merito alla detenzione di armi da fuoco, dallo stesso denunciate.

Nella camera matrimoniale i poliziotti hanno rinvenuto complessivamente 10 armi, fra cui una carabina di tiro sportivo corredata di ottica, riposta all'interno di un fodero e appoggiata in bella vista a un muro e un fucile a pompa con calcio di riserva, custodito in un sacchetto in nylon, dentro un armadio.

Nella stessa stanza, all'interno di un armadio blindato facilmente apribile e di una cassaforte, sono stati trovati: una carabina a ripetizione, un fucile semi automatico, un fucile a ripetizione corredato di due canne, tre pistole semi automatiche corredate di caricatore e colpi, due pistole revolver, nonché 101 cartucce a munizione intera per arma corta.

A un primo controllo visivo è subito apparsa evidente la mancata diligenza nella tenuta delle armi, essendo la maggior parte di queste nella piena disponibilità di soggetti privi di abilitazione al maneggio, inoltre sono state notate alcune irregolarità, nello specifico quattro armi non sono mai state denunciate, sei sono state denunciate in un luogo diverso da quello in cui sono state trovate e una addirittura non risulta presente negli archivi.

Da un controllo più approfondito effettuato con l'ausilio di un consulente tecnico accreditato, è emerso inoltre che due armi (una pistola e un fucile) sono state alterate in maniera artigianale, con il plausibile fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, una terza invece presentava evidenti segni di 'ribattitura' dei numeri di matricola.

Gli agenti, dopo aver provveduto al ritiro amministrativo del porto d'armi a uso sportivo e al sequestro l'intero arsenale, hanno trasferito il 52enne nel carcere di Marassi.