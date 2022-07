Arenzano, vandalizzata la casetta dell'acqua

Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno vandalizzato la casetta dell'acqua di Arenzano, in via Negrotto Cambiaso, per prendere i (pochi) soldi che conteneva.

Nel dettaglio, è stata rotta la gettoniera e ora l'impianto funziona solo con l'apposita tessera.

Sul caso indaga la polizia locale impegnata a visionare anche le immagini delle telecamere di sorveglianza in zona.