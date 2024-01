Vende un Rolex ma l'assegno risulta falso, poi si presentano i carabinieri

Ha messo in vendita online un orologio Rolex, ma è stato truffato da un acquirente che lo ha pagato con un assegno falso.

Vittima del raggiro un 40enne, mentre i carabinieri dell'aliquota operativa di Arenzano hanno denunciato per tentata truffa un 50enne napoletano con precedenti specifici.

Tutto è iniziato quanto il cittadino ha messo in vendita, su una nota piattaforma di commercio online, il proprio prestigioso orologio Rolex dal valore di circa 10 mila euro. Nei giorni seguenti è stato contattato da un uomo, di origini napoletane, che si è dichiarato interessato all’acquisto. Al termine della trattativa, le parti si sono accordate per incontrarsi di persona ad Arenzano.

Qui l’uomo ha ricevuto nelle proprie mani l’orologio e ha consegnato in pagamento un assegno circolare che il 40enne ha depositato direttamente in banca. Bruttissima sorpresa per lui quando, qualche giorno dopo, l’istituto bancario lo ha contattato per avvertirlo che l’assegno messo all’incasso era risultato falso, carta straccia ma la vittima ha studiato un piano per recuperare, in qualche modo, al danno.

Ha pubblicato un altro annuncio di vendita di un Rolex online ed è stato contattato dallo stesso acquirente, questa volta però all'appuntamento si sono presentati i carabinieri. Chi la fa, l'aspetti si direbbe. Del primo Rolex nessuna traccia, ma il truffatore è stato denunciato per tentata truffa e dovrà affrontare il processo.