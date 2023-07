L'unico possessore di patente nautica però, facendo il bagno, è stato allontanato dalla corrente e non è stato più in grado di raggiungere il natante a nuoto. I compagni hanno così dato l'allarme. Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto hanno mandato i soccorsi ed i sommozzatori hanno raggiunto l'uomo e lo hanno issato a bordo.

Gita in barca con imprevisto. Questa mattina, venerdì 14 luglio, un gruppo di amici è uscito sull'imbarcazione e ha ormeggiato fra Cogoleto e Varazze.

Si tuffa in mare e non riesce più a risalire in barca, soccorso dai vigili del fuoco