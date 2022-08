Spiaggia libera occupata abusivamente, sequestrati ombrelloni, lettini e tavolini

I militari della Guardia costiera di Genova e dell’ufficio locale marittimo di Arenzano sono intervenuti in una 'caletta' in zona Pizzo, sequestrando circa 50 ombrelloni, lettini, natanti e tavolini, abusivamente collocati sull’arenile e che impedivano la sua libera fruizione.

Nel corso dell’operazione è stata anche accertata la costruzione abusiva di un precario e insicuro camminamento di tavole e strutture in legno, anch’esso sottoposto a sequestro, che connetteva la spiaggia al sovrastante ristorante.

Il responsabile è stato denunciato non solo per i reati di abusiva occupazione del demanio marittimo, occupazione di terreni pubblici, costruzioni abusive in violazione dei vincoli paesaggistici e senza i prescritti titoli edilizi e demaniali, ma anche per noleggio abusivo di natanti da diporto.

Il sequestro è scattato a seguito dei controlli che la Guardia costiera sta effettuando nel corso dell’operazione Mare Sicuro, che vede tra i suoi obiettivi - oltre alla sicurezza in mare e la tutela dell’ambiente marino - le verifiche sulla corretta fruizione delle spiagge libere e dei tratti di mare destinati all’uso pubblico. L’attività di controllo ha lo scopo di prevenire e contrastare l’abusiva occupazione di litorale da parte di soggetti che, senza averne titolo, ne fanno un uso personale o per fini di lucro.

L’operazione, che proseguirà per tutta la stagione balneare, ha permesso ad oggi di restituire alla collettività – su tutto il territorio nazionale - circa 131.000 mq tra spiagge e tratti di mare destinati all’uso pubblico.