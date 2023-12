Raffaele ha fretta di nascere: la mamma partorisce in auto

"È nato tra le mie braccia", racconta il milite della Croce d'oro di Sciarborasca che questa notte è intervenuto per un parto in auto.

Il piccolo Raffaele aveva fretta di nascere ed è venuto alla luce sulla strada verso l'ospedale. La donna, una 28enne alla seconda gravidanza, si è messa in viaggio in autostrada insieme al marito intorno a mezzanotte, ma arrivati al casello di Arenzano si è accorta che le contrazioni erano già ravvicinate e ha chiesto al papà del bambino di chiamare il 112. Mentre l’operatore della centrale operativa chiedeva alcune informazioni sulla situazione, la mamma ha urlato: "Fermati fermati fermati"; Raffaele stava per nascere.

L'equipaggio della Croce d'oro di Sciarborasca li ha raggiunti sull'Aurelia e poco dopo è arrivata anche l'automedica Golf5 con il dottore a bordo: mamma e neonato stavano bene, ma per precauzione l'ambulanza li ha trasportati all'ospedale di Voltri. Terminate le visite di rito, la famiglia potrà fare ritorno a casa.