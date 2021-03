Arenzano, operaio cade dalle scale, interviene l'elisoccorso

Incidente sul lavoro ad Arenzano nella mattinata di lunedì 15 marzo. A essere coinvolto, un operaio di 50 anni, che dai primi accertamenti risulta caduto da una scala all'interno di una palazzina, mentre stava lavorando.

È intervenuto anche l'elisoccorso, atterrato per l'occasione all'interno del parco di Villa Figoli. Dopo un'ora circa per stabilizzare il paziente, è stato portato in codice rosso al San Martino.

Sul posto la Polizia Locale, i carabinieri della Compagnia di Arenzano, le pubbliche assistenze e l'automedica del 118.