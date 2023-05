Arenzano: il Comune celebra i nuovi nati, arriva la bacheca con le 'cicogne'

Il benvenuto ai nuovi nati, nel Comune di Arenzano, arriva direttamente dalla pubblica amministrazione. La nuova iniziativa è stata lanciata sui social dal sindaco Francesco Silvestrini.

"In questo periodo storico di calo demografico - spiega il primo cittadino - è ancora più bello festeggiare nuove nascite. Così, su suggerimento di una neo mamma, la bacheca comunale in cima alla salitina da Piazza Nastrè ospiterà 'le nostre cicogne', gli annunci dei nuovi arenzanesi".

"Per motivi di privacy - sottolinea però il sindaco Silvestrini - gli annunci non potranno essere inseriti in modo automatico, ma solo su richiesta dei genitori, ovviamente in modo del tutto gratuito. L'allestimento sarà curato dall'Associazione Torre dei Saraceni, che ringrazio per la collaborazione. Spero proprio di vedere la bacheca sempre piena. A inaugurarla sono Vera Ruscelli ed Edoardo Loris Salsi. Benvenuti".