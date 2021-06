Arenzano, uomo trovato morto in pineta con una ferita alla testa

Sul posto i carabinieri per le indagini del caso e per accertare le cause del decesso: non si esclude nessuna ipotesi, l'uomo sarebbe stato trovato con una ferita alla testa

Giallo ad Arenzano dove, nella notte tra venerdì e sabato, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, all'interno della Pineta in via del Lucertolone.

Sul posto i carabinieri di Arenzano per le indagini del caso e per accertare le cause del decesso.

L'uomo, un libero professionista, secondo le prime informazioni sarebbe stato trovato con una ferita alla testa dal guardiano della Pineta e non si esclude nessuna ipotesi. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo fosse stato ad una festa in casa di amici. Sono in corso accertamenti per chiarire l'accaduto dato che la ferita alla testa potrebbe averla provocata una caduta accidentale.