Maltrattamenti e richieste di denaro ai genitori: 20enne arrestato

Un giovane di 20 anni, italiano e residente ad Arenzano, è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a cui era sottoposto. Il Tribunale era intervenuto per le recenti condotte aggressive e violente commesse nei confronti dei genitori, con continue richieste di denaro per finanziare la sua dipendenza dalla droga.

Nonostante la misura emessa per interrompere la spirale di maltrattamenti, il ragazzo si era ripresentato domenica mattina, 3 settembre 2023, presso l’abitazione dei genitori che, spaventati, hanno chiamato il 112.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato il ragazzo.