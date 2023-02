Si ribalta con la motocarriola e viene trafitto da un paletto: operaio portato al San Martino

Il titolare di un'impresa edile è rimasto gravemente ferito in un cantiere in via dell'Erica ad Arenzano nella mattinata di giovedì 16 febbraio 2023.

L'uomo, un 55enne, stava scendendo da una rampa con una motocarriola cingolata quando questa si è imputantata e parzialmente ribaltata, facendolo volare a terra. Nella caduta ha urtato un paletto metallico, che lo ha ferito al torace. La missione del 118 è partita in codice rosso con l'ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto e l'automedica Golf 5.

Dopo i primi soccorsi sul posto la situazione si è rivelata meno grave di quanto non sembrasse in un primo momento e il 55enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova per il trauma addominale riportato.